مساعدات مالية لتركيا وسوريا

أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، تقديم مساعدات مالية لدولتي سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الإثنين الماضي.

وجاء في بيان الحكومة "تنفيذًا للتعليمات التي أسداها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنًا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما".