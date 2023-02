L'Algérie fait don de 45 millions de dollars à la Turquie et à la Syrie

L'Algérie a décidé, sur instruction du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, de faire don de 30 millions de dollars à la République de Turquie et 15 millions de dollars à la République arabe syrienne, en guise de solidarité avec ces deux pays suite au violent séisme qui les a frappés, a indiqué vendredi un communiqué des services du Premier ministre.

"Sur instruction de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, l'Algérie a décidé de faire don de 30 millions de dollars à la République de Turquie et de 15 millions de dollars pour la République arabe syrienne, dans le cadre des aides que continue à octroyer l’Algérie à ces deux pays et peuples frères, en guise de solidarité suite au violent séisme qui les a frappés ", souligne le communiqué.