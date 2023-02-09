تيارت: وفد وزاري للوقوف على مرافق تخصص علوم طبية

حل، اليوم الجمعة، بتيارت وفد من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، لمعاينة المرافق المزمع أن تستقبل طلبة العلوم الطبية بجامعة عبد الرحمان ابن خلدون بتيارت.

وعاين الوفد هيكلين جديدين بـ 2000 مقعد بيداغوجي اقترح لطلبة تخصص العلوم الطبية، وإقامة جامعية بنفس العدد من الأسرة، وحسب بيان مقتضب لإدارة جامعة ابن خلدون فإن موفدي الوزارتين "عبروا عن ارتياحهم لما وقفوا عليه".

أما بيان إدارة مديرية الصحة والسكان فقد تحدث عن تقديم عروض للمسؤولين محليين من قطاعي الصحة والتعليم العالي حول الموضوع أمام موفدي الوزارتين، وتنظيم زيارة للمؤسسة الاستشفائية العمومية يوسف دمارجي.

تجدر الإشارة إلى أن فتح تخصص العلوم الطبية بجامعة ابن خلدون كان مطلبا منذ عدة سنوات وكان مربوطا بوجود مستشفى جامعي.