3 وفيات بالغاز في سعيدة وعين الدفلى

توفي نهار اليوم ثلاثة أشخاص اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون بكل من ولايتي سعيدة وعين الدفلى.

وتدخل أعوان الحماية المدنية على الساعة 12 و52 د من أجل تحويل جثتي 02 شخصين، لمصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي بسعيدة، على إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بغرفة بقاعة الحفلات، على مستوى قرية حمام ربي ببلدية أولاد خالد بسعيدة.

كما توفي شخص آخر بولاية عين الدفلى اختناقا بغاز أحادي اوكسيد الكاربون، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 14و25د من أجل إنقاذ وإسعاف شخص واحد في حالة حرجة وتحويل جثمان شخص آخر، للمستشفى المحلي، على إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من فرن أرضي طابونة، داخل غرفة منزل في طور الإنجاز بحي البستان الدردارة، ببلدية خميس مليانة.