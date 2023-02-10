محاولة انتحار شاب بعين وسارة

أقدم، مساء اليوم الجمعة، شاب في العقد الثالث من عمره، على محاولة الانتحار بعدما قام بتسلق عمود كهربائي، الحادثة سجلت وسط الشارع الرئيسي طريق الشلالة بحي سليماني سليمان ببلدية عين وسارة، مقابل الفرع الإداري حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح سونلغاز أين تم قطع التيار الكهربائي من أجل تفادي الكارثة التي كانت ستلم بالشاب.

وحسب مصادر "الخبر"، فإن المعني يعاني من اضطرابات نفسية، ومصالح الأمن كانت حاضرة في قلب الحدث، أين تم إنزاله من قبل مصالح الحماية المدنية، وعليه ناشد سكان الحي السلطات المعنية وعلى رأسهم مصالح سونلغاز بتغيير الأعمدة الحديدية التي أصبحت خطرا يهدد سلامة المواطنين.