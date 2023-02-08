إجراءات لاستكمال مشروع مستشفى بتيميمون

أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الجمعة، ببلدية أوقروت (70 كلم جنوب ولاية تيميمون) أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لاستكمال إنجاز مشروع مستشفى 60 سريرا بهذه الجماعة المحلية.

وأوضح الوزير لدى تفقده هذا المشروع الصحي في اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى هذه الولاية، أنه "سيتم اتخاذ كافة التدابير لاستكمال ما تبقى من أشغال إنجاز مشروع مستشفى 60 سريرا الذي استفادت منه بلدية أوقروت واستلامه في أقرب الآجال".

وشدد سايحي على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال لاستلام هذا المرفق الصحي في أقرب الآجال الممكنة، لضمان تقديم وتقريب الخدمات الطبية من المرضى بهذه المنطقة النائية، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل إجراءات الإشراف المباشر على إنجاز المشروع من ولاية أدرار إلى ولاية تيميمون.

ولدى معاينته لورشة ذات الهيكل الصحي الذي يشهد تأخرا ''ملحوظا'' في الأشغال، دعا الوزير إلى إعادة النظر في توزيع بعض الأجنحة المخصصة للمصالح الطبية بهذا المستشفى من خلال تحويل الأجنحة الإدارية إلى الطابق العلوي وتخصيص الطابق الأرضي للمصالح الطبية العلاجية و الإستشفائية لضمان راحة المرضى.

وعاين وزير الصحة في ختام زيارته لولاية تيميمون العيادة المتعددة الخدمات ببلدية دلدول بأقصى جنوب الولاية والتي استفادت من أشغال إعادة التهيئة واطلع على نشاط هذا المرفق الطبي كما استمع إلى انشغالات سكان المنطقة المتعلقة خصوصا بتدعيم العيادة بمصلحة الأم و الطفل.