وفد سوري يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

شرع وفد سوري، اليوم الجمعة، في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين يطلع خلالها على واقع الشعب الصحراوي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية.

الوفد الذي يرأسه رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الأستاذ محمود الصالح، ستقوده زيارة إلى عدد من المرافق والمؤسسات الوطنية الصحراوية منها مدرسة تعلم اللغة الإنجليزية والمتحف الثقافي بولاية بوجدور.

كما ستقوده الزيارة إلى إحدى المدارس العسكرية وسيجمعه لقاء مع رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، محمد الولي أعكيك، حسب أجندة الزيارة.

وسيلتقي الوفد - بحسب ذات المصدر- مع السيد خطري أدوه، مسؤول أمانة التنظيم السياسي وستقوده الزيارة إلى المتحف الوطني للمقاومة و إلى جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين.

كما سيزور الوفد ولاية بوجدور وسيلتقي والي الولاية، العزة ببيه، كما سيزور المستشفى الجهوي للولاية.

وسيجمع الوفد لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة، اسويلمة بيروك، وسيجري مقابلة إعلامية بإحدى الوسائط الإعلامية الصحراوية.

وفي ختام زيارته، سيلتقي الوفد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.