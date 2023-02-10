جيجل: صعوبات في عدة محاور بسبب تساقط الثلوج

تدخلت، اليوم الجمعة، فرق الأقسام الفرعية لمديرية الأشغال العمومية بولاية جيجل في عديد المناطق التي تساقط عليها الثلوج بعد تسجيل صعوبات عبر عدة محاور طرقية، حسب ما أفاد به بيان لذات المديرية.

وأوضح المصدر، أن القسم الفرعي للأشغال العمومية لدائرة العوانة قام بعدة تدخلات من أجل إزالة الثلوج وفتح الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين منطقة 'القرن وبلدية سلمى بن زيادة إضافة إلى تدخل القسم الفرعي للأشغال العمومية لدائرة سطارة وبلدية غبالة لإزالة الثلوج وفتح الطريق الرابط بين غبالة ومنطقة المايدة.

وأضاف البيان، أن مختلف الفرق متواجدة في الميدان خاصة على محاور الطرقات الوطنية والولائية لإزالة الثلوج كما هو الحال بالنسبة لبلديتي جيملة وبودريعة بن ياجيس.

كما قامت مختلف الفرق المتدخلة بإزالة الثلوج وفتح الطريق ببلدية بوسيف أولاد عسكر خاصة على الطريق الولائي رقم 135''أ'' بمقطعه الرابط بين منطقة الأربعاء باتجاه ولاية ميلة، حسب ما جاء في ذات الوثيقة.

من جهتها، سخرت مصالح مديرية الحماية المدنية فرقا للاستطلاع والتدخل في المناطق التي عرفت تساقطا للثلوج خاصة عبر بلديات إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة و جيملة والسطارة وغبالة، حسب ما أفادت به لوكالة الأنباء الجزائرية خلية الإعلام بذات المديرية.