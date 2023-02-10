شباب بلوزداد يتوهج في القاهرة

حقق نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، انطلاقة قوية في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد عودته بفوز ثمين من تنقله إلى القاهرة لمواجهة نادي الزمالك المصري.

وسجل هدف الانتصار الوحيد اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة في الدقيقة 57.

وفي المقابلة الثانية عن المجموعة الرابعة يواجه الترجي التونسي، غدا السبت، نظيره المريخ السوداني بملعب رادس في العاصمة التونسية.

وسيقابل بطل الجزائر في الثلاثة مواسم الماضية نادي الترجي التونسي في إطار الجولة الثانية على ملعب 5 جويلية في العاصمة.