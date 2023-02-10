الرابطة الأولى: نتائج الجولة الـ16

النتائج الجزئية و الترتيب لمباريات الجولة الـ16 لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، اليوم الجمعة:

اتحاد خنشلة - شباب قسنطينة 1-1

نادي بارادو - نجم مقرة 3-1

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1-1

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 3-1

الأحد 12 فبراير:

مولودية وهران - أمل الأربعاء

مقابلات مؤجلة:

شبيبة القبائل - جمعية الشلف

هلال شلغوم العيد - شباب بلوزداد

مولودية البيض - اتحاد الجزائر

-- الترتيب النقاط لعب

1. شباب بلوزداد 37 15

2. شباب قسنطينة 30 16

3. مولودية الجزائر 26 16

--. وفاق سطيف 26 16

5. اتحاد الجزائر 25 15

--. شبيبة الساورة 25 16

7 . اتحاد خنشلة 24 16

8 . مولودية وهران 22 15

9. اتحاد بسكرة 21 16

10. نجم مقرة 20 16

11. أمل الأربعاء 19 15

--. مولودية البيض 19 15

13. جمعية الشلف 17 15

14. نادي بارادو 16 16

15. شبيبة القبائل 12 15

16.هلال شلغوم العيد 1 15.