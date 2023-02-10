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الرابطة الأولى: نتائج الجولة الـ16

رياضة
10 فيفري 2023 ()
إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية و الترتيب لمباريات الجولة الـ16 لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، اليوم  الجمعة:

 اتحاد خنشلة  - شباب قسنطينة          1-1

 نادي بارادو - نجم مقرة                 3-1

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة      1-1

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة             3-1 

الأحد 12 فبراير:

مولودية  وهران - أمل الأربعاء

مقابلات مؤجلة:

 شبيبة القبائل - جمعية الشلف

هلال شلغوم العيد - شباب بلوزداد      

مولودية البيض - اتحاد الجزائر

 -- الترتيب               النقاط  لعب

1. شباب بلوزداد        37    15   

2. شباب قسنطينة       30    16

3. مولودية الجزائر     26    16

--. وفاق سطيف         26   16

5. اتحاد الجزائر         25   15

--. شبيبة الساورة        25    16

7 . اتحاد خنشلة         24    16

8 . مولودية وهران      22   15

9. اتحاد بسكرة           21   16 

10. نجم مقرة            20    16

11. أمل الأربعاء        19    15

--. مولودية البيض       19    15

13. جمعية الشلف       17    15

14. نادي بارادو         16    16

15. شبيبة القبائل        12    15

16.هلال شلغوم العيد   1      15.

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