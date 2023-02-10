الرابطة الأولى: نتائج الجولة الـ16

النتائج الجزئية و الترتيب لمباريات الجولة الـ16 لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، اليوم الجمعة:
اتحاد خنشلة - شباب قسنطينة 1-1
نادي بارادو - نجم مقرة 3-1
مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1-1
وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 3-1
الأحد 12 فبراير:
مولودية وهران - أمل الأربعاء
مقابلات مؤجلة:
شبيبة القبائل - جمعية الشلف
هلال شلغوم العيد - شباب بلوزداد
مولودية البيض - اتحاد الجزائر
-- الترتيب النقاط لعب
1. شباب بلوزداد 37 15
2. شباب قسنطينة 30 16
3. مولودية الجزائر 26 16
--. وفاق سطيف 26 16
5. اتحاد الجزائر 25 15
--. شبيبة الساورة 25 16
7 . اتحاد خنشلة 24 16
8 . مولودية وهران 22 15
9. اتحاد بسكرة 21 16
10. نجم مقرة 20 16
11. أمل الأربعاء 19 15
--. مولودية البيض 19 15
13. جمعية الشلف 17 15
14. نادي بارادو 16 16
15. شبيبة القبائل 12 15
16.هلال شلغوم العيد 1 15.