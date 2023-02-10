تصريحات الكوكي بعد الفوز على الزمالك

علق مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، على الفوز الثمين الذي عاد به من القاهرة على حساب نادي الزمالك في افتتاح دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.

وقال التقني التونسي في تصريحات عقب المباراة، وفق ما نقلت الصحافة المصرية: "كنا نعلم أن المباراة صعبة، والظروف التي مر بها الزمالك مؤخرًا من تعثرات".

وتابع: "حاولنا مجاراة الأمور أول ربع ساعة، والشوط الثاني كنا أفضل وأخطر، كنا نعلم أن الزمالك يريد أن يرضي جمهوره، وهو ما جعلنا حريصين في الشوط الأول".

وأكمل: "إمام عاشور لاعب كبير وكان هو الوحيد القادر على الزيادة الهجومية وهذا لم يحدث اليوم بسبب رحيله".

واستكمل: "كنا نرجو زيادة الأهداف لأن يجب عليك التسجيل من نصف فرصة في دوري الأبطال، ألعب دائمًا لتحقيق الفوز داخل أو خارج ملعبي".

واختتم: "نحن شباب بلوزداد لماذا نخاف، كنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف اليوم، ودور المجموعات ما زال طويلًا".