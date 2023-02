Les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur sont connus

La FIFA vient d’annoncer les trois finalistes pour le prix The Best, récompensant le meilleur joueur de l’année 2022. Karim Benzema, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont en lice pour succéder à Robert Lewandowski.

Après les gardiens et les entraîneurs, place aux joueurs. Alors que la FIFA a récemment dévoilé le nom des trois finalistes pour le prix The Best du meilleur portier puis du meilleur coach, l’instance dirigeante du football mondial vient de révéler au grand jour l’identité des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur.

Ils succéderont à Robert Lewandowski, vainqueur des deux dernières éditions.

Pour cette année 2022, marquée par une finale d’anthologie entre la France et l’Argentine (3-3, 4-2 t-à-b), lors du dernier Mondial, au Qatar, et par le sacre du Real Madrid, en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool (1-0), on retrouve deux Français parmi les trois hommes retenus pour se disputer le titre suprême.

Au total, 14 joueurs ont été initialement nominés pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, après avoir été choisis «par un panel d’experts», selon l’instance mondiale.