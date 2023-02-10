إنقاذ عائلة من القاتل الصامت بأم البواقي

قالت مصالح الحماية المدنية ، مساء الجمعة ، أن عناصرها تدخلوا لإسعاف وإجلاء عائلة تسمم أفرادها بغاز أحادي أكسيد الكربون بأم البواقي.

ويحسب بيان لمصالح الحماية لذات الولاية ، فقد تمكنت وحدات الإسعاف نواحي الساعة السابعة إلا 20 دقيقة مساء ، من إسعاف وإجلاء 7 أشخاص من عائلة واحدة عانوا من التسمم بالغاز المنبعث من سخان الماء بمنطقة حي مرجة بخة عين مليلة.

ووفقا للبيان فإن المسعفين هم : الأب 36 سنة ،الأم 31 سنة ، والأطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و9 سنوات، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم الى مستشفى عين مليلة.