إعلان المرشحين لجائزة أفضل لاعب في 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن القائمة الرسمية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لسنة 2022.

القائمة ضمت كلا من ليونيل ميسي الحائز على بطولة كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، وكيليان مبابي، ونجم ريال مدريد كريم بن زيمة المُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا و جائزة الكرة الذهبية العام الماضي.

وبشأن جائزة أحسن مدرب لنفس السنة، تضمنت القائمة النهائية اسماء كل من مدرب الأرجنتين بطل العالم سكالوني، ومدرب "الميرنغي" الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكذا مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا.

وسيُعلن عن الفائزين في 27 من شهر فيفري الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.