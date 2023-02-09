كم يوما يصمد الأحياء تحت الأنقاض؟

تتسارع عمليات البحث في المناطق المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا والشمال الغربي لسوريا، بعد مرور 5 أيام على حدوث الكارثة، وذلك من أجل انتشال وإنقاذ أكبر عدد من الناجين تحت أكوام الأنقاض والركام .

لكن بعد انقضاء هذه المدة، تبدأ الآمال في التضاؤل في العثور على أحياء استطاعوا الصمود في ظروف عصيبة تحت الأنقاض.

يرى خبراء أن الوقت الذي يمكن أن يقضيه الضحايا صامدين تحت الأنقاض قد يصل إلى أسبوع أو أكثر، لكن ذلك يعتمد على درجة إصاباتهم، والظروف الجوية ووضعياتهم تحت الأنقاض، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادرها، أن معظم عمليات الإنقاذ تتمّ بشكل عام في أول 24 ساعة بعد وقوع الكارثة. وإثر ذلك، تنخفض فرص النجاة مع مرور كل يوم، لأن العديد من الضحايا تكون إصاباتهم شديدة ولا يستطيعون التحرك بسبب سقوط الحجارة أو غيرها من الحطام عليهم.

وبحسب ذات المصادر، فإن الماء، والهواء، والطقس هي ثلاث عوامل تعد حاسمة لاستمرار فرص نجاة العالقين، لكن الحظ أيضا يلعب دورا في مثل هذه الكوارث.

وفي هذا الصدد ، أوضحت الوكالة أن ظروف الطقس القاسية في سوريا وتركيا أعاقت جهود الإنقاذ، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.



وقال الدكتور جارون لي، خبير طب الطوارئ والكوارث في مستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة الأمريكية : "من النادر عادةً العثور على ناجين بعد اليوم الخامس إلى السابع، وستُفكر معظم فرق البحث والإنقاذ في التوقّف بحلول ذلك الوقت".

ومع ذلك ، أشار إلى أنه "ثمة العديد من القصص لأشخاص نجوا بعد مرور سبعة أيام. ولسوء الحظ، عادة ما تكون هذه حالات نادرة وغير عادية".

من جانبه أوضح الدكتور جورج تشيامباس، اختصاصي طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في جامعة نورث وسترن، أن الأشخاص الذين يُعانون من إصابات قوية، بما في ذلك بتر الأطراف، هم الأكثر عرضة للموت، قائلًا: "إذا لم يتمّ سحبهم في ساعة واحدة من وقوع الكارثة، فهناك فرصة ضئيلة جدًا للبقائهم على قيد الحياة".

وأشار إلى أن المصابين بأمراض أخرى يجدون فرصا ضئيلة بالنجاة، مضيفا أن العمر والحالة الجسدية والعقلية تعتبر كذلك عوامل مؤثرة.

وأكد الخبراء، بحسب الوكالة، أن الإرادة النفسية والعقلية عوامل مساعدة أيضا في النجاة . وأشار تشيامباس إلى أن الأشخاص المحاصرين بجوار الجثث، والذين ليس لديهم اتصال بالناجين أو المنقذين، قد يفقدون الأمل.

كما اتفق الأطباء على أنه "من النادر العثور على ناجين بعد اليوم الخامس، ولذلك فإنه بداية من اليوم السابع ستفكر معظم فرق البحث والإنقاذ في التوقف بحلول ذلك الوقت".