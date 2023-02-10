أهم الطرق المغلقة بسبب الثلوج

أدت الثلوج المتساقطة على عديد من مناطق الوطن إلى غلق بعض الطرقات الوطنية والولائية، حسبما افادت مصالح الدرك الوطني.

وكشفت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية "طريقي"، ان

تيزي وزو :

*الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

* الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

* الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية إيبودرارن بسبب تراكم الثلوج .

*الطريق الولائي رقم 253 على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية إيليلتن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

البويرة :

* الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

*أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور