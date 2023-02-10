الزلزال يشرد 5.3 مليون شخصا في سوريا

أصبح نحو 5.3 مليون شخص في سوريا بلا مأوى بسبب الزلزال الذي هز سوريا وتركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما ذكر مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة.

وذكر ممثل المفوضية في سوريا، سيفانكا دانابالا، في مؤتمر صحفي عبر رابط فيديو من دمشق: "لدينا للتو تقدير أولي يفيد بأن 5.37 مليون شخص متضرر من الزلزال في سوريا سيحتاجون مساعدة إيواء في سوريا بالكامل".

وأوضح: "بالنسبة لسوريا، هذه أزمة مضافة إلى أزمة قائمة بالفعل. وتعرضنا لصدمات اقتصادية وكوفيد-19، ونحن الآن في منتصف فصل الشتاء، مع العواصف الثلجية الهائجة في المناطق المتضررة".