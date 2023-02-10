تميمون: الوزير يأمر بتسريع الأشغال بمستشفى بلدية أوقروت

في ختام زيارة لولاية تميمون أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي ببلدية أوقروت (التي تبعد بنحو 70 عن مقر ولاية تيميمون) أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لاستكمال إنجاز مشروع مستشفى 60 سريرا بهذه البلدية الذي عرف ناخرا كبير، وأوضح الوزير لدى تفقده هذا المشروع الصحي في اليوم الثاني والأخير من زيارته أنه "سيتم اتخاذ كافة التدابير لإستكمال ما تبقى من أشغال إنجاز مشروع مستشفى 60واستلامه ووضعه حيز الخدمة قبل اخر السنة او مطلع السنة القادمة بهدف ضمان تقديم وتقريب الخدمات الطبية الى المرضى بهذه المنطقة النائية، كما كشف على أنه سيتم تحويل عملية الإشراف المباشر على إنجاز المشروع من ولاية أدرار إلى ولاية تيميمون.

ولدى معاينته لورشات الهيكل الصحي، طالب الوزير بإعادة النظر في توزيع بعض الأجنحة المخصصة للمصالح الادارية وتحويلها الى اجنحة طبية لضمان راحة المرضى.

وكان السيد الوزير خلال هاته الزيارة قد أشرف رفقة والي الولاية والوفد المرافق لهما على فعاليات اليوم الدراسي المقام بتقنية التحاضر عن بعد بمشاركة جميع مديريات الصحة لولايات الجمهورية حول النشاطات الصحية بمقر قاعة المحاضرات في البلدية، كما عاين عدة مرافق صحية بالولاية على غرار مصلحة الاستعجالات الجراحية ومصلحة الأمومة بالمؤسسة العموميــــــــــــة الاستشفائية الهاشمي امحمد