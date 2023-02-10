السفير الجزائري يلتقي وزير الخارجية التونسي

استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار، السفير الجزائري عزوز باعلال، في سياق أولى اللقاءات التي يقوم بها الوزير الجديد مع السلك الدبلوماسي المعتمد في تونس، مباشرة بعد تسلمه لمهامه.

وأفاد بيان للخارجية التونسية ان "هذا اللقاء مثل مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة عرى الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والجزائر وضرورة العمل على تجسيد الإرادة التي تحدو قيادة البلدين باتجاه تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي، بما يُفضي إلى بلوغ مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة".

ويعد السفير الجزائري الثاني الذي يستقبله الوزير التونسي الجديد بعد السفير السعودي في تونس .