المدية: الوالي يقرر تجميد المجلس الشعبي لبلدية أم الجليل

قرر اليوم جهيد موس والي ولاية المدية تجميد عمل المجلس الشعبي البلدي لبلدية أم الجليل جنوب الولاية بسبب حالة الانسداد التي شهدها المجلس منذ مدة ، وهو ما اعتبره والي المدية انه سيكون له انعكاس سلبي على التنمية المحلية للبلدية وعلى المعيشة اليومية لمواطنيها ،خاصة فيما فيما يتعلق

بعدم فتح اعتمادات مالية مخصصة للعملية التضامنية خلال شهر رمضان، وعدم من المجلس على القوائم الاسمية للمستفيدين من الاعانات الرمضانية، الى جانب عدم المصادقة على تثبيت القوائم الخاصة بالتجزئات الاجتماعية، وتعطيل المشاريع التنموية الموجهة للساكنة، و التأثير السلبي على توافر ومتابعة ظروف التمدرس. من أجل ضمان الخدمة العمومية لفائدة المواطنين و ديمومة المرفق العام و للتكفل الأحسن بانشغالات سكان البلدية خاصة بعد عدم جدوى الاجتماعات العشرة مع المنتخبين بالمجلس، كان اخرها اجتماع اليوم بمقر الولاية ، اتخذ والي الولاية قرار سلطة حلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ام الجليل بصفة مؤقتة وتكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤون البلدية ،و إلغاء جميع قرارات الديمومة لرئيس المجلس و نوابه و رؤساء اللجان.