وفاة طفل اختناقا بالغاز وإنقاذ عائلته بسطيف

توفي صباح اليوم بسطيف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات اختناقا بغاز أحادي اوكسيد الكاربون فيما انقذت الحماية المدنية عائلته المتكونة من 04 أشخاص بعد تسممهم بغاز احادي أكسيد الكربون ،حيث اشارت مصالح الحماية المدنية الى تدخل اعوانها على الساعة 11و52د من صباح اليوم من أجل إسعاف وإنقاذ 05 أشخاص متسممين بغاز احادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بسبب سوء تركيب قنوات صرف الغازات المحترقة بمنزل، على مستوى حي يحياوي ببلدية سطيف، تم إنقاذ 04 أشخاص وللاسف تم تسجيل وفاة طفل يبلغ 05 سنوات بإستعجالات المستشفى. للإشارة فإن الضحايا المسعفين هم الأب 40 سنة، الام 39 سنة، 02 طفلتين 08 و 10 سنوات .