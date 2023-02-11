سيدي بلعباس: تخريب وسرقة كوابل كهربائية

سجلت مصالح بلدية سيدي بلعباس مساء اليوم الماضي عملية تخريب وسرقة للكوابل الكهربائية سبق وان وضعت حيز الخدمة بشارع "ولهاصي مختار" على مستوى النقطة القريبة من النفق المؤدي إلى حي "سيدي الجيلالي" وهي العملية التي كانت محل استياء كبير من أفراد مصلحة الإنارة العمومية التابعة البلدية باعتبارها تحد من عزيمتهم وتؤثر على المردود العام للمصلحة التي ينشطون فيها.

وبحسب ما أكدته الصفحة الرسمية لبلدية سيدي بلعباس "فان العملية التخريبية مست أربعة أعمدة كهربائية التي الاستيلاء على مستوى كل واحدة منها على 90 مترا" ، ما يعني بعملية حسابية بسيطة بأن طول الكوابل المسروقة وصل إلى 360 مترا بشارع "ولهاصي مختار" لوحده الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالإنارة العمومية على مستوى العديد من الأحياء المجاورة المأهولة بالسكان على غرار "فيلاج الريح" وحي "سارنة" إضافة إلى بعض السكنات المتواجدة بشارع "قرموش محمد" المطول.

وكانت مدينة سيدي بلعباس تحديدا قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة موجة من عمليات السرقة التي مست الكوابل الكهربائية بحكم تضمن هذا الأخيرة على مادة النحاس ، وذلك بالرغم ما تشكله تلك العمليات من خطورة على أرواح الأشخاص.