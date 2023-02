Le MAE tunisien reçoit l’ambassadeur d’Algérie à Tunis

Le ministère des Affaires étrangères de la Tunisie, a annoncé une rencontre qui a regroupé l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azouz Balal et le nouveau chef de la diplomatie tunisienne Nabil Amar.

Dans un communiqué diffusé vendredi, la même source a indiqué que les deux parties ont renouvelé la volonté des deux pays pour approfondir et développer le niveau de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et la Tunisie, avec comme principal objectif d’atteindre un niveau élevé de partenariat global, stratégique et permanent entre les deux pays voisins.