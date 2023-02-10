شبيبة القبائل تعود بنقطة ثمينة من أنغولا

عادت شبيبة القبائل، اليوم السبت، بنقطة ثمينة من تنقلها إلى العاصمة الأنغولية لواندا لمواجهة النادي المحلي بيترو أتليتيكو في الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

ولم ترقى المواجهة إلى مستوى هذا الدور من المنافسة الأغلى قاريا وانتهت كما بدأت دون أهداف، حيث عرف أشبال المدرب ميلود حمدي كيف يغلقون المنافذ أمام المنافس الأنغولي وكانوا قادرين على استغلال بعض الهجمات المرتدة لولا رعونة المهاجمين.

وفي الجولة الثانية التي ستقام الأسبوع المقبل، سيكون أبناء جرجرة أمام مواجهة قوية ضد حامل اللقب الوداد البيضاوي بملعب 5 جويلية في العاصمة، فيما يستقبل فيتا كلوب الأنغولي نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي.

وكان الممثل الثاني للجزائر في المنافسة شباب بلوزداد قد عاد بفوز تاريخي من مصر، أمس الجمعة، على حساب نادي الزمالك (1-0).