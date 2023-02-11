بلعيد يندد بـ"الخطوة الفرنسية المستفزة"

ندد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، "بشدة" بانتهاك السيادة الوطنية من قبل جهات رسمية تابعة للدولة الفرنسية التي ضربت بالأعراف والأخلاق الدبلوماسية عرض الحائط، في الوقت الذي كان من المفترض أن تراعي ما يجمع البلدين من تاريخ ومواثيق اقتصادية ودبلوماسية، وذلك في تعليق له على خلفية مشاركة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين في عملية إجلاء غير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من العدالة الجزائرية.

واعتبر بلعيد ، خلال تصريح صحفي على هامش إحياء حزب جبهة المستقبل لاحتفالية الذكرى الحادية عشر من تأسيسه، بنزل صبري بولاية عنابة، أن هذا السلوك يعد "خرقا سافرا للسيادة الوطنية" من طرف دولة كان من المفترض أن يجمعنا معها علاقات اقتصادية وتاريخية يستوجب أن يكون الاحترام لجميع الاتفاقيات والمواثيق لكن للأسف هناك من يريد المناورة واستهداف الجزائر أمنيا واقتصاديا، وهو ما اعتبر ذات المتحدث "خطوة مستفزة وممارسات دنيئة وألاعيب تحاك ضد الدولة الجزائرية بهدف المساس بوحدتها وأمنها وضرب مؤسسات الدولة".

وأضاف عبد العزيز بلعيد أن هذا التصرف غير محسوب العواقب من طرف دولة يجمعنا معها ماض وتاريخ من شأنها تقويض الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين على أسس جديدة، قوامها سيادة كل دولة والاحترام المتبادل على قاعدة الندية والمنافع المشتركة التي تعود بالنفع لصالح الشعبين.

وأكد رئيس حزب جبهة المستقبل خلال احتفالية الحزب، التي عرفت حضورا قويا لإطارات و مناضلي الحزب، الدعم المطلع لحزبه، لموقف الدولة الجزائرية وحكومتها ووزير خارجيتها إزاء هذه القضية التي تعتبر حسبه، وبغض النظر عن الأسماء المتورط فيها، خرقا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا في الشأن الداخلي للدولة الجزائرية من طرف طرف دول معادية وقوى الشر التي تحاول المساس بالجزائر ووحدتها واستقلال البلاد، بالنظر لمواقف الدولة الجزائرية إزاء القضايا العادلة والمنصفة على المستوى الإقليمي والدولي، على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وأضاف رئيس حزب جبهة المستقبل، أن هذا التكالب والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الجزائري ودولته ومؤسساته، يستوجب تقوية الجبهة الداخلية وتوحيد القوى السياسية بالرغم من الاختلافات في وجهات النظر حول بعض الملفات والقضايا الداخلية، مشيرا بأن الحزب يرحب بجميع المبادرات الجامعة لتكون الطبقة السياسية كتلة واحدة موحدة مع كل القضايا الراهنة التي لها علاقة بتوحيد الصف ومواجهة قوى الشر.