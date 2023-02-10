القضاء على 82 إرهابيا واعتقال 35 آخرين جنوب مالي

أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم السبت، القضاء على 82 إرهابيا والقبض على 35 آخرين في أعقاب عمليات عسكرية مع دعم جوي أجريت في مناطق مختلفة جنوبي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار الجيش في البيان أنه منذ 25 يناير الماضي قامت قوات الدفاع بعمليات مختلفة في جنوب البلاد بدعم من الطائرات الحربية والطائرات دون طيار، سمحت بـ" تحييد 82 إرهابيا في مختلف المناطق والقبض على 35 مشتبه بهم".

وأوضح البيان أن العمليات أتاحت تدمير 10 ملاجئ للجماعات الارهابية وإزالة 8 عبوات ناسفة، فضلا عن جمع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يقوم الجيش منذ 9 فبراير بعمليات على الأرض في وسط البلاد سمحت حتى الآن بتحييد 4 جماعات إرهابية وإتلاف العديد من الدراجات النارية".

وأشار البيان إلى أن الجيش استخدم في عملياته المختلفة طائرة دون طيار ومروحيات قتالية.