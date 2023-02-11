زلزال تركيا: تشييع جثماني الرعيتين الجزائريتين

تم، اليوم السبت، تشييع جثماني الرعيتين الجزائرتين المتوفيتين في تركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الماضي.

وجرت مراسيم التشييع على مستوى مقبرة بوزوران ببلدية باتنة بحضور عائلة الفقيدتين وتحت إشراف مصالح الحماية المدنية التي نقلت الجثمانين من مطار هواري بومدين في العاصمة على ولاية باتنة.

يذكر أن وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كانت قد كشفت عن تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين إثر الزلزال الذي ضرب تركيا، ويتعلق الأمر يتعلق بكل من سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة).