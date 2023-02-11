وهران: تسرب للمياه يتسبب في غرق ثلاث مركبات

وقع اليوم السبت تسرب للمياه من قناة لخزان يقع ببلدة عرابة ببطيوة (شرق ولاية وهران) تمون وادي تليلات، مما تسبب في غرق ثلاث مركبات بمنطقة الشهايرية، حسبما علم لدى شركة المياه والتطهير لوهران "سيور".

وأفاد نائب مدير الشركة هواري خوجة أن التسرب حدث في قناة ذات قطر 200 ملم المتفرعة من قناة 700 ملم لخزان عرابة، حيث تراكمت المياه المتسربة بطريق بالشهايرية مما تسبب في غرق سيارتين وشاحنة.

وأضاف نفس المصدر أنه تم تسجيل خلال هذه الحادثة خسائر مادية فحسب، مؤكدا أن شركة "سيور" أرسلت فريقا خاص بالتفريغ لإزالة المياه المتراكمة وآخر لتصليح التسرب، حيث لا تزال أشغال الصيانة قائمة.

كما أعلم بيان للشركة ساكنة وادي تليلات عن حدوث تذبذب في التزويد بالماء الشروب بسبب هذا التسرب، مشيرا إلى أن العودة إلى البرنامج الاعتيادي للتوزيع ستكون فورا بعد نهاية أشغال التصليح.