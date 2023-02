Baisse des vols d’Air Algérie vers l’aéroport d’Orly

Les vols de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, de et vers l'Aéroport Paris-Orly (France), connaîtront une baisse de 50% samedi, en raison d'une grève de contrôleurs aériens au niveau de cette infrastructure, indique le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi.

"Suite à des grèves entamées samedi par les contrôleurs aériens de l'Aéroport Paris-Orly, la Direction générale de l'Aviation civile française (DGAC) nous a recommandé de réduire de 50% notre trafic de et vers cet aéroport, aujourd'hui, samedi", a expliqué Andaloussi.

A cet effet, deux vols d'Air Algérie, à destination de Paris-Orly, à partir d'Alger, seront annulés ce soir, à savoir le vol AH-1008 et le vol AH 1010, a-t-il fait savoir.

Toutefois, pour minimiser l'impact de ce cas de "force majeure", ajoute-t-il, Air Algérie a décidé de "dépêcher, ce soir, un avion de grande capacité pour assurer le déplacement de ses clients depuis Paris-Orly vers Alger".

A signaler qu'un vol sur deux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Paris-Orly a été annulé samedi après-midi en raison de grèves individuelles, non prévues, de contrôleurs aériens, contre la réforme des retraites, alors que les syndicats n'avaient pas appelé à arrêter le travail.

"Compte tenu de la constatation d'un certain nombre de grévistes à l'organisme de navigation aérienne d'Orly", la DGAC "a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% à partir de 13H00 pour la journée", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La DGAC a invité "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".