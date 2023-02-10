بن شيخة يدافع عن محيوص

تحدث مدرب اتحاد الجزائر، عبد الحق بن شيخة عن قضية مهاجم الفريق أيمن محيوص الذي صنع الجدل مؤخرا بعد تضييعه ضربة جزاء حاسمة في نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وأكد بن شيخة، في ندوة صحفية، اليوم السبت، أنه اجتمع مع لاعبي الفريق بعد عودة الدوليين رفقة المنتخب المحلي واتفق الجميع على ضرورة حماية زميلهم الذي تعرض لانتقادات قاسية جدا –حسبه-، مضيفا أن وصول المنتخب الوطني إلى النهائي كان كذلك بمساهمة من محيوص الذي سجل 5 أهداف منهم ضربتي جزاء بنفس الطريقة.

وأضاف المدرب السابق لنهضة بركان المغربي أن الجزائريين يحبون فوز منتخبهم لكن كرة القدم تبقى مجرد لعبة والحياة ستستمر.

وحول المقابلة الأخيرة لنادي سوسطارة ضد أمل الأربعاء، كشف بن شيخة أنه فضل عن منح محيوص تنفيذ ضربة الجزاء الأولى لحمايته.

من جهة أخرى، أكد بن شيخة أن مواجهة نادي ليوبوبو الكونغولي في افتتاح دور مجموعات كأس "الكاف"، غدا الأحد على ملعب 5 جويلية، لن تكون سهلة بسبب عدم توفر معلومات كبيرة عن المنافس، إضافة إلى أنه لم يعمل خلال الـ45 يوم الأولى له على رأس الفريق مع لاعبيه الدوليين الذي التحقوا مؤخرا بالمجموعة بعد نهاية "الشان".

ورغم ذلك، أكد المدرب الملقب بـ"الجنرال" أن الفريق يملك العزيمة الكبيرة لتحقيق الفوز الذهاب بعيدا في المنافسة.

الندوة الصحفية كاملة: