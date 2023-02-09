منع الخواص من استيراد الأرز والحبوب الجافة

أصدرت الجمعية المهنية للبنوك، مؤخرا، تعليمة إلى مدراء البنوك تحظر عمليات الاستيراد المتعلقة بالأرز والحبوب الجافة من طرف المتعاملين الخواص.

وحسب ذات التعليمة، التي نشرتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فإن عملية استيراد تلك المواد أوكلت حصريا للديوان الوطني للحبوب.

وفي تعليقها على القرار، أكدت منظمة حماية المستهلك أن ما يهمها في استيراد أي منتوج هو الوفرة، السعر والنوعية.

وأضافت ذات الجمعية في منشور على صفحتها في "الفايسبوك" أن المنع الذي قامت به السلطات العمومية له مبرراته، مؤكدة حرصها على بقاء النوعيات المختلفة في السوق من المقبولة إلى الممتازة وعلى تخفيض الأسعار أو على الأقل المحافظة على المعدلات الحالية.