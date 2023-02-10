توقاي ينقذ الترجي

أنقذ الدولي الجزائري، محمد أمين توقاي، نادي الترجي التونسي من التعثر في افتتاح مغامرته في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.

واستقبل شيخ الأندية التونسية نظيره المريخ السوداني، مساء اليوم السبت، على ملعب رادس في العاصمة تونس، وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لمشاهدة الهدف الوحيد في المقابلة عن طريق اللاعب السابق لـ"النصرية".

بهذه النتيجة يتصدر الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط مناصفة مع ممثل الجزائر شباب بلوزداد الذي عاد أمس بفوز ثمين من القاهرة، في حين يتذيل المريخ والزمالك دون نقاط.