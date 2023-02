Interdiction d’importation du riz et légumes secs par les privés

L’Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers a adressé, récemment, une correspondance aux directeurs des banques portant interdiction des opérations d’importation du riz et des légumes secs par les opérateurs privés.

Selon cette correspondance rendue public par l’association algérienne de la protection du consommateur et signée par le Délégué Général de l’ABEF, il a été indiqué que l’importation des légumes secs et du riz est exclusivement réservée à l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales OAIC et que les autres opérateurs sont interdits de les importer, que ce soit pour la revente en état ou pour usage propre.

A ce titre, ajoute la correspondance, il a été demandé aux services concernés, d’interdire ces opérations d’importation et prendre toutes les dispositions nécessaires, pour l’application de cette mesure.