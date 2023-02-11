لعمامرة يستقبل من قبل الرئيس الفلسطيني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة، مساء اليوم السبت، من قبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جانب رسالة شفوية تندرج في سياق التشاور بين الرئيسين، حسب بيان للوزارة.

وجاء في بيان الخارجية: "استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم, بالقاهرة، من قبل رئيس دولة فلسطين الشقيقة، محمود عباس، حيث نقل إليه تحيات أخيه الرئيس عبد المجيد تبون ورسالة شفوية منه تندرج في سياق التشاور والتنسيق بين قائدي البلدين الشقيقين، لاسيما حول مستجدات القضية الفلسطينية".

وأبرز البيان أنه خلال هذا اللقاء، "تناول الطرفان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل التصعيد الذي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

كما تم التطرق أيضا، حسب البيان ذاته، إلى "الجهود المبذولة تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون لحشد مزيد من الدعم لترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وكذا للدفع قدما بمسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية عبر تجسيد الاستحقاقات المتضمنة في 'إعلان الجزائر' الذي وقع عليه الأشقاء الفلسطينيون بالجزائر" قبيل انعقاد القمة العربية في نوفمبر الفارط.

وفي هذا السياق، "جدد الرئيس محمود عباس التعبير عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيدا بـ"مواقف الجزائر قيادة وشعبا وبجهود أخيه الرئيس عبد المجيد تبون في دعم وتعزيز مكانة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة"، يضيف البيان.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير لعمامرة قد حل مساء السبت بالقاهرة لتمثيل الرئيس تبون، بصفته الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس الذي ينعقد غدا الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استنادا إلى مخرجات القمة العربية الأخيرة بالجزائر.