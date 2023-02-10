موسكو تقض مضجع باريس في إفريقيا

انتقلت موسكو إلى السرعة القصوى نحو إيجاد موطئ قدم لها في إفريقيا، موازاة مع تصاعد مشاعر الكراهية تجاه فرنسا التي باتت غير مرغوب فيها من شعوب المنطقة وكذا تصاعد التعاطف مع روسيا التي تقدم نفسها كبديل لـ"الغطرسة" الغربية، من خلال اقتراح بناء علاقات "متوازنة" و"ندية" مع البلدان الإفريقية وعرض المساعدة في استرجاع الأمن ومحاربة الجماعات المتمردة. ويبدو أن هذه هي الرسالة التي حملها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال جولته الإفريقية الأسبوع الماضي، التي بدأها من مالي ثم موريتانيا واختتمها من السودان يوم الخميس.

وتندرج زيارة المسؤول الروسي إلى المنطقة في إطار التحضير للقمة الروسية الإفريقية المقررة الصائفة القادمة بمدينة سان بيترسبورغ، حيث ترغب روسيا في وضع أسس جديدة لبناء علاقاتها مع القارة السمراء في إطار البحث عن حلفاء جدد عبر العالم، في عالم بات يتغير بشكل متسارع ينبئ بانهيار النظام العالمي أحادي القطب الحالي وبروز عالم متعدد الأقطاب.

وتعد زيارة لافروف الأولى من نوعها لوزير خارجية روسي إلى مالي وهذا مؤشر قوي على رغبة موسكو في التواجد في هذا البلد الإفريقي الواقع بمنطقة الساحل، في إطار سياسة خارجة جديدة لروسيا مبنية على التوسع وإيجاد حلفاء جدد في منطقة لطالما اعتبرت "محمية" فرنسية.

وحرص لافروف، خلال لقائه مع السلطات المالية، على التأكيد أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة لدول الساحل وغرب إفريقيا لمكافحة ما سماه بـ"الإرهاب" وأيضا لمواجهة ما أسماه "النهج الاستعماري الجديد" لفرنسا والغرب.

وقال: "سنقدم لهم مساعدتنا للتغلب على هذه الصعوبات وهذا يشمل غينيا وبوركينا فاسو وتشاد وبصفة عامة منطقة الساحل وحتى الدول المطلة على خليج غينيا"، وهذا ما يعكس نوايا موسكو التوسعية في إفريقيا.

وتقع معظم الدول المذكورة ضمن مستعمرات سابقة لفرنسا، ما يعني أن روسيا ستصعد حربها غير المباشرة على باريس من خلال الاستجابة لطلبات الأفارقة بتزويدهم بأسلحة ثقيلة ومتطورة لمجابهة الجماعات المسلحة والمتمردة.

وتعتبر مالي نموذجا لدول الساحل التي استفادت من طائرات هجومية وطائرات تدريب عسكرية ومروحيات، ناهيك عن أسلحة وذخائر مختلفة وتوفير مدربين ومستشارين عسكريين.

بل وتتهم الدول الغربية باماكو بالاستعانة بمئات من عناصر شركة "فاغنر" الروسية، التي يصفها الغرب بـ"المرتزقة"، لقتال الجماعات المسلحة وسط وشمال البلاد، ما سرع في انسحاب قوات برخان الفرنسية.

وتتجه بوركينا فاسو إلى تكرار نفس سيناريو مالي، بعد طلبها من القوات الفرنسية الانسحاب من أراضيها في غضون شهر، أي قبل انتهاء فيفري الجاري.

بالمقابل، حرص لافروف كذلك على تجديد دعم بلاده لمساعي المصالحة الوطنية بمالي وخص بالذكر مساعي الجزائر لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، داعيا الأطراف المالية إلى الالتفاف حول هذا الاتفاق.

موسكو تطرق باب تشاد وموريتانيا

والملفت أن لافروف أعلن استعداد موسكو لتقديم الدعم لتشاد في مواجهة الإرهاب و"النهج الاستعماري الجديد"، رغم أنه يعلم جيدا أن نظام الرئيس محمد ديبي من أكثر حلفاء باريس في المنطقة بعد النيجر وعلاقته بموسكو متوترة منذ عهد ديبي الأب.

لكن توقيت تصريحات لافروف كان مدروسا جيدا، إذ جاءت بعد خروج عدة مظاهرات في تشاد تندد بالتواجد الفرنسي في بلادهم وترفع الأعلام الروسية، في مشهد تكرر في أكثر من عاصمة إفريقية بالساحل، خاصة في مالي وبوركينا فاسو، قبل وبعد الانقلابات التي وقعت منذ 2020.

يتزامن هذا مع تحويل فرنسا قواتها المنسحبة من مالي والتي ستنسحب من بوركينا فاسو إلى تشاد، وهذا ما يؤشر على اندلاع "حرب باردة" بين موسكو وباريس في تشاد مع اقتراب روسيا من حدودها، سواء من الشمال عبر ليبيا أو من الجنوب عبر جمهورية إفريقيا الوسطى.

كما تعتبر زيارة لافروف إلى موريتانيا تاريخية كذلك لأنها الأولى لوزير خارجية روسي إلى هذا البلد الذي يعد أحد المحميات الفرنسة، غير أن التحولات الجيوسياسية التي طرأت على المنطقة لم تترك نواكشط خارج التغيير، فموريتانيا أصبحت لها مكانتها الرئيسية في مجموعة الساحل خمسة وهي عضو ملاحظ في ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وهذه الأهمية تصاعدت مع اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات هامة واستعدادها لتصبح دولة مصدرة للغاز لأول مرة في تاريخها، يضاف إلى ذلك موقعها الاستراتيجي على المحيط الأطلسي كنقطة وصل بين المغرب العربي وغرب إفريقيا.

ومن هذا المنظور، تسعى موسكو إلى توسيع تواجدها في موريتانيا، أحد أهم معاقل فرنسا في المنطقة، باعتبار امتلاك باريس قاعدة عسكرية هناك قرب الحدود مع مالي. ولكن موسكو تسعى لكسب موريتانيا إلى صفها مستغلة السقوط الحر لأسهم "مستعمر الأمس" في المنطقة واقتراح "البحث عن مجالات أخرى لتطوير التعاون بين البلدين، سواء كان في البنية التحتية أو إنتاج البضائع على الأراضي الموريتانية أو استخراج الثروات الباطنية".

روسيا تزاحم الغرب في السودان

المحطة الثالثة والأخيرة لجولة لافروف كانت السودان الذي أعلن استعداده تحت مجلس السيادة الحالي تطبيع العلاقات مع الكيان أملا في رفع اسم السودان من قائمة "الإرهاب"، علما أن علاقة الخرطوم مع موسكو كانت اهتزت منذ سقوط النظام السابق في 2019.

لذلك فمهمة لافروف في السودان لم تكن سهلة في ظل تعاظم النفوذ الغربي في البلاد، لكن ضغوط الغرب على المجلس العسكري، فضلا عن استمرار العقوبات، من شأنها دفع الخرطوم إلى الاحتماء بالمظلة الروسية مجددا وموازنة علاقتها مع الطرفين، وهو ما أشار إليه لافروف، عندما قال إن موسكو والخرطوم متفقتان على "التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب".