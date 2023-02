Le président salue la protection civile algérienne déployée en Turquie et en Syrie

Le président Abdelmadjid Tebboune a salué, ce samedi, les efforts des personnels professionnels de la protection civile et leur héroïsme lors de leurs interventions en Syrie et en Turquie.

Dans un tweet sur sa page Twitter, le président de la république a écrit : « À nos enfants de la protection civile en Turquie et en Syrie, un grand salut, à vous tous pour avoir cultivé le sourire et le bonheur parmi notre peuple en Turquie et en Syrie, avec tout le professionnalisme et même l’héroïsme. À nous, vous reviendrez sains et saufs, par la volonté de Dieu».

Pour rappel, les équipes de la protection civile dépêchées en Turquie et en Syrie, suite au séisme qui a ravagé ces deux pays, ont sauvé 13 personnes de sous les décombres et retiré 108 victimes décédées.