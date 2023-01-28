باحث هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

تنبأ باحث في الجيوفيزياء، في فيديو بثه الجمعة عبر "يوتيوب" بحدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان.



وقال الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين الماضي، إن ذروة القمر "البدر" في 9 - 10 فيفري ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فيفري، وأن عددا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا.



وأضاف أن نشاطا زلزاليا سيظهر في الخريطة بالجنوب والجنوب الشرقي حيث يقع لبنان وعلى الجانب الآخر حيث العراق وإيران.



أما عن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان، فقال: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة".



وتابع قائلا: "بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".