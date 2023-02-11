طرق لا تزال مغلقة بسبب تراكم الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني أن بعض الطرق والمحاور الولائية لا تزال مغلقة بسبب التراكم الكثيف للثلوج.

وأفادت وحدات الدرك الوطني، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن لا يزال مغلقا بسبب تراكم الثلوج.

كذلك الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق، وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية إيبودرارن. وكذا الطريق الولائي رقم 253 على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية إيليلتن مغلق.

كما تسببت الثلوج بولاية البويرة في غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.