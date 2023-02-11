المدية: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المحلات

تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية.

وجاءت عملية التوقيف بعد تلقي قاعة العمليات بأمن الدائرة لمكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل من طرف مسير أحد المحلات التجارية الكبرى بالبرواقية، للتبليغ عن وجود أشخاص داخل المحل بصدد السرقة، ليتم فورها توجيه القوات العاملة بالميدان التي قامت بتطويق المكان بإحكام والولوج داخله رفقة المبلغ، أين ضبط أحد المتورطين داخل المحل في حالة تلبس، مع العثور على عدة أغراض كانت مهيئة للسرقة.

وأسفر التحقيق عن الكشف على شريكيه اللذان تم توقيف أحدهما، فيما يبقى المتورط الثالث الذي تم التعرف على هويته في حالة فرار، هذا الأخير كلف بالحراسة من خارج المحل، ولدى مشاهدته لعناصر الشرطة لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، كما تم استرجاع كافة المسروقات.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.