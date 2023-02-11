زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة القتلى تتجاوز 29 ألفًا

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 29 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم..

فقد أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في وقت متأخر من مساء السبت أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 24 ألفا و617 قتيلا وأكثر من 80 ألف جريح.

وفي عموم سوريا، ارتفعت الحصيلة إلى 4500 قتيل وأكثر من 8 آلاف جريح، ووفقا للدفاع المدني السوري سقط 2167 قتيلا ونحو 3 آلاف جريح في المناطق الخاضعة للمعارضة شمالي غربي سوريا، في حين تحدثت وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف السوري المعارض عن توثيق مقتل 3800 شخص وإصابة 7444 آخرين بتلك المناطق.

ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين في اليوم السابع للزلزال يُتوقع أن يرتفع عدد القتلى في البلدين نظرا لوجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض.