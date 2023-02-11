حصيلة حوادث المرور خلال نهاية الأسبوع

كشف الرقيب الأول، عبد الحميد عمراني، من مركز الإعلام و التنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، اليوم الأحد، عن هلاك 9 أشخاص إثر حوادث المرور وإصابة 40 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة وتسجيل 25 حادث مرور على المستوى الوطني خلال الـ 48 ساعة المنقضية.

وأوضح عمراني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنّ أخطر حادث لهذه الفترة كان في ولاية تندوف إثر اصطدام شاحنتين للوزن الثقيل، ما خلّف هلاك شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

وأشار المتحدث إلى السبب الرئيسي في هذه الحوادث وهو العامل البشري الذي يتصدر قائمة الأسباب بعدم احترام المسافة الأمنية والسير على اليسار بثلاث حواجز.

وبخصوص شبكة الطرقات عبر إقليم اختصاص الدرك الوطني، أكد الرقيب الأول أنّ عدة طرقات لا تزال مغلقة أهمها الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بسبب تراكم الثلوج، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 15 .

أما بالنسبة للطرقات الأخرى، فأوضح المتحدث: "هي مفتوحة للسير، حيث تمّ فتح العديد من الطرقات بفضل جهود الدرك الوطني بمساعدة الجيش الوطني الشعبي والأشغال العمومية بكل من ولايات سطيف، برج بوعريريج، بجاية، باتنة وخنشلة ".