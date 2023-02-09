الجزائر تشارك في البورصة الدولية للسياحة بإيطاليا

تشارك الجزائر من 12 إلى 14 فيفري الجاري في فعاليات الطبعة الـ 42 للبورصة الدولية للسياحة بمدينة ميلانو الإيطالية، وهذا في إطار تعزيز الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي والترويج لوجهة الجزائر في الأسواق الدولية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد الديوان الوطني للسياحة في بيان له.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الطبعة تشكل فرصة للوكالات السياحية المشاركة لتقديم "عروض سياحية متكاملة واستقطاب أكبر عدد من السياح".

ولإضفاء "حيوية متواصلة" على مستوى الجناح الجزائري طيلة أيام التظاهرة، يضيف البيان، "سيسهر عدد من الحرفيين على تنشيط ورشات حية سيكون لها دور هام في استقطاب الزوار للجناح الجزائري وإظهار جودة منتوجاتهم النابعة من عادات وتقاليد وأصالة البلاد".

كما سيتم السعي أيضا إلى "تكثيف الاتصال بالمتعاملين السياحيين الأجانب المتواجدين بالمعرض ووسائل الإعلام الحاضرة لتزويدهم بكل المعلومات التي من شأنها إبراز صورة الجزائر السياحية وترقيتها والعمل على تسويقها ضمن المقاصد العالمية"، بالإضافة إلى عرض "مجموعة من الدعائم الترقوية والترويجية باللغتين

الإيطالية والانجليزية على زوار جناح الجزائر لتمكينهم من التعريف أكثر على أهم الخصوصيات التي تتميز بها المناطق السياحية الجزائرية".

وذكر ذات المصدر أن هذه التظاهرة تعد من "أهم المواعيد السياحية الدولية وتحظى بمكانة خاصة لدى المتعاملين والسياح، نظرا لأهمية إيطاليا كسوق سياحية مستقبلة".