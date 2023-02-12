مستغانم : إلقاء القبض على مشعوذ وحجز أسلحته

تمكنت شرطة سيدي علي من توقيف مشعوذ يبلغ من العمر 57 سنة والمنحدر من مدينة سيدي علي.

العملية جاءت إثر دورية للشرطة بوسط مدينة سيدي علي إذ لفت انتباههم مركبة مرقمة بترقيم ولاية تيسمسيلت وعلى متنها 03 أشخاص، وبعد تفتيش المركبة والركاب، ضبط بحوزة أحدهم قرابة 90 حرزا خاص بالشعوذة والسحر.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تمت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث ضبطت به كمية كبيرة من الأحراز والتمائم الخاصة بالشعوذة مدون عليها طلاسم السحر، و 03 مؤلفات خاصة بطرق ممارسة السحر، وسلاحين ناريين الأول عيار 7.65 ملم و 08 خراطيش من نفس العيار، و الثاني بندقية صيد أحادية الماصورة، كما بين التحقيق أن المشتبه فيه لا يحوز على أية وثيقة ترخص له بحيازة واستعمال السلاح الناري.

بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بمستغانم.