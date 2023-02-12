الجلفة: 3 مصابين في حادث اصطدام بين سيارتين وشاحنة

أصيب 3 أشخاص بجروح إثر حادث اصطدام تسلسلي بين سيارتين وشاحنة نقل المركبات، اليوم الأحد، في حدود الساعة العاشرة و 08 دقائق بحي السعادات وسط مدينة الجلفة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

وأفادت ذات المصالح، بأن إسعافات الوحدة الثانوية مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية قد تدخلوا فور وقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم شخص في حالة خطيرة من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين سنتين و72 سنة

حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا بعين المكان قبل إجلائهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محاد عبد القادر بعاصمة الولاية