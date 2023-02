l'Algérie poursuivra ses efforts visant à renforcer l'unité palestinienne

En qualité de président en exercice du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, président de la République a indiqué, dans une allocution lue en son nom par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, que l'Algérie "poursuit en coordination avec toutes les parties ses efforts visant à rassembler les rangs et à préserver l'unité nationale palestinienne dans le cadre du processus de réconciliation qui a été couronné par la signature par les frères palestiniens de "la Déclaration d'Alger", exprimant leur engagement à œuvrer à la mise en œuvre des échéances qui y sont prévues".

"Nous demeurons convaincus face aux défis existentiels auxquels est confrontée aujourd'hui la question palestinienne, qu'il est nécessaire d'aller de l'avant dans l'unification des rangs palestiniens pour parler d'une seule voix, des aspirations légitimes du vaillant peuple palestinien et de son droit inaliénable à recouvrer sa liberté et sa souveraineté", a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune s'est félicité de la tenue des travaux de la conférence "dans le cadre de la mise en œuvre des principales conclusions du Sommet arabe, tenu à Alger début novembre 2022, ce rendez-vous historique que nous avons veillé collectivement à placer sous le thème de l'unification des rangs, à l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse Révolution, pour renforcer la centralité de la cause palestinienne face aux défis".

"L'Algérie salue les progrès réalisés récemment au niveau diplomatique, notamment l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'activation du rôle de la Cour internationale de justice (CIJ) dans la consécration des droits du peuple palestinien", a souligné le Président de la République, appelant à "poursuivre les efforts comme convenu au Sommet d'Alger, notamment en faveur de l'accession de l'Etat de Palestine à la qualité de membre à part entière de l'ONU".

Le Président Tebboune a également salué "les propositions constructives, à l'étude aujourd'hui dans leurs dimensions économique, juridique et diplomatique, lesquelles visent à activer tous les moyens à même de soutenir la résistance de notre peuple à El Qods et d'assurer la protection nécessaire à nos lieux sacrés", réitérant "le soutien absolu de l'Algérie et sa pleine disponibilité à contribuer efficacement à cet effort collectif au service de notre cause centrale afin d'honorer nos responsabilités historiques envers le peuple palestinien frère".