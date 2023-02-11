واشنطن بوست.."الحماية المدنية أبطال اديمان التركية"

أشادت صحيفة الـ "واشنطن بوست" الأمريكية بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها رجال الحماية المدنية الجزائرية في مواقع الأنقاض بتركيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها حول الكارثة، تحت عنوان "مع وصول عمال الإنقاذ الأجانب، الناجون من الزلزال التركي يتدافعون للحصول على المساعدة"، أن رجال الحماية الجزائريين بأبطال مدينة أديامان التركية نتيجة التدخلات العديدة التي قاموا بها في المنطقة والنتائج المحققة.

وتابعت الصحيفة "في شارع واسع مليء بالدمار وفي الوقت الذي لم يكن يتوقع فيه أحد وجود ناجين، قام فريق الإنقاذ الجزائري بانتشال طفلين وهما على قيد الحياة من تحت مبنى سكني منهار".

وأضافت "كان الجزائريون جزءًا هاما من جهود الإغاثة التي بدأت تتسارع في أديامان وغيرها من المناطق المدمرة في جنوب تركيا".

وأضافت "ومع يأس السكان ، بدأ المنقذون الجزائريون في العمل. وقال جيهان أوزاي ، 33 عامًا ، الذي انتشلت شقيقته من المبنى المدمر للتو، إن الجزائريين وصلوا في وقت متأخر من يوم الاثنين، وكانوا "طيبين حقًا". وقال عن الجزائريين: "لديهم معدات عظيمة". "يُخرجون كل الجثث."

وحسب الصحيفة، بلغ عدد الفريق الجزائري 86 شخصًا - 89 ، بحساب طاقم القيادة - وضم ستة كلاب بحث وإنقاذ ، حسب قول العقيد فاروق عاشور ، المتحدث الرسمي ، الذي تحدث بعد وقت قصير من إنقاذ زملائه للطفلين. قال إن الوضع في أديامان لا يزال "حرجًا ويأتي الكثير من الناس ليطلبوا منا مساعدتهم."