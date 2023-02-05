محيي الدين عامر.. استذكار صاحب المعدن الأصيل

تحل اليوم الذكرى الثالثة عشرة لرحيل المدير العام السابق لجريدة "الخبر"، محيي الدين عامر، الذي التحق بالرفيق الأعلى عن عمر ناهز التاسعة والخمسين عاما. الزميل الصحفي والأخ الأكبر لكل منتسبي شركة "الخبر"، والرجل الطيب، محيي الدين عامر، الذي رحل فجأة يوم 12 فيفري سنة 2010، كان أحد مؤسسي وصناع نجاحات "الخبر" التي ترفع شعار "الصدق والمصداقية".

ويستذكر زملاء محيي الدين، بهذه المناسبة، ذلك الفراغ الذي خلفه في أسرته الثانية "الخبر" التي قضى فيها زهرة شبابه، مشتغلا رفقة زملائه من الجيل الأول، بتمتين أسسها وصيانة ريادتها، وهي الحقبة التي لمع فيها معدنه الأصيل وسمت خصاله النبيلة، وجديته في التوفيق بين أداء الرسالة الإعلامية والبناء المؤسساتي القويم لـ"لخبر".

تحل الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الفقيد محيي الدين بعد أشهر قليلة من استلام ابنه، أحمد عامر، المشعل لإدارة المؤسسة، فقد زكى أعضاء مجلس إدارة مجمع "الخبر"، شهر جويلية الماضي، ابنه الشاب أحمد وأجمعوا على تعيينه مديرا عاما مسؤولا للنشر لمواصلة مسيرة والده، صوت الحكمة.

وينتمي محيي الدين عامر إلى الجيل الأول الذي خاض تجربة الصحافة المستقلة عن قناعة، وكان من الذين احتضنوا الأفكار والقيم الكبرى التي ولدت من رحم أحداث أكتوبر 1988، كالتعددية الإعلامية، وحق الجزائريين في إعلام نزيه ذي مصداقية، وهو ما أوصله إلى خوض مغامرة إنشاء صحيفة "الخبر" كمؤسسة إعلامية مستقلة.

فبعد تجربة العمل الصحفي في القطاع العمومي بيومية "المساء" لسنوات طويلة، اقتنع عامر بضرورة تغيير الأجواء من أجل تكريس مزيد من المهنية، فالتحق بتجربة الاستقلالية والصحافة المستقلة ضمن الفريق المؤسس ليومية "الخبر"، التي صدر عددها الأول في الفاتح من نوفمبر 1990، وتقلد الراحل عدة مناصب، منها منصب رئيس القسم السياسي، ورئيس قسم الإشهار لعدة سنوات، وبعدها مسؤول المفتشية العامة، وأخيرا منصب الرئيس المدير العام إلى غاية سنة 2010، وهي السنة الحزينة التي شهدت رحيله المفاجئ، تاركا فراغا كبيرا وسط أسرته الكبيرة "الخبر" وعائلته الصغيرة. ويشهد الذين عملوا معه في كل هذه المناصب، أن الرجل كان ذا أخلاق عالية، وامتاز بطيبة كبيرة، وبقدرة على التواصل، ونسج علاقات إنسانية تكون هي أساس العمل.