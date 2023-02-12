الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي بالنيجر

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مفرزة تابعة لجيش النيجر جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود وفقدان آخرين، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان أن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مفرزة تابعة للجيش النيجيري خلال دورية لها في بلدة إينتاغامي شمال دائرة بانيبانغو بجنوب شرقي النيجر عند حدود مالي، يوم الجمعة 10 فيفري 2023، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود وفقدان آخرين".

"وإذ تتقدم الجزائر بأخلص التعازي لحكومة وشعب النيجر الشقيق ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، فإنها تؤكد تضامنها مع جمهورية النيجر في حربها ضد الإرهاب، وتجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال هذه الآفة المقيتة التي لازالت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في إفريقيا"، يضيف ذات البيان.