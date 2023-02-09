الشروع في إنتاج وتسويق أقلام الأنسولين بالجزائر

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، اليوم الأحد، على إطلاق إنتاج الحصص الأولى من أقلام الأنسولين وتسويقها بوحدة إنتاج بيوكير.

وأفادت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "دعما للإنتاج الأنسولين بغية ضمان وفرتها والحد من احتكار المخابر الأجنبية وفي إطار مرافقة المستثمرين المحليين في مجال الصناعة الصيدلانية، باشر علي عون زيارته الميدانية رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي من المنطقة الصناعية لواد السمار، أين قام بإطلاق إنتاج الحصص الأولى من أقلام الأنسولين وتسويقها".

و"ثمن الوزير مجهودات مخابر Biocare Biotech لرفع التحدي وتموين السوق الوطنية بأقلام أنسولين مصنعة محليا بكامل المراحل full process لفائدة مرضى داء السكري، مؤكدا أن الوزارة وضمن إستراتيجيتها تعمل دوما على دعم ومرافقة أصحاب المشاريع في مجال إنتاج الأدوية خصيصا تلك ذات قيمة مضافة عالية كالأنسولين و مضادات السرطان"، يضيف المصدر.

وحسب الوزارة،أن BIOCARE BIOTECH هو مختبر متخصص في تصنيع منتجات التكنولوجيا الحيوية بنمط إنتاج كامل، بما في ذلك الأدوية البيومثالية Biosimilaire الأنسولين ونظائر الأنسولين.

وتم تصميم وحدة الإنتاج وفقا للمعايير الممارسات الحسنة للإنتاج المعمول بها دوليا (G.M.P / F.D.A)، وتضم خط إنتاج واحد بطاقة إنتاجية في فريقين (2X8) تقدر 12 مليون علبة (خمسة أقلام ) سنويا من الأنسولين غلارجين Insuline Glargine ؛ الأنسولين أسبارت Insuline Aspart و الأنسولين البشري Humaine Insuline