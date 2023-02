Lancement de la production de stylos à insuline en Algérie

Le ministère a indiqué dans une déclaration via sa page officielle sur "Facebook", qu’en “soutien à la production d’insuline afin d’assurer sa disponibilité et afin de réduire le monopole des laboratoires étrangers, et dans le cadre de l’accompagnement des investisseurs locaux dans l’industrie pharmaceutique, Ali Aoun a entamé une visite de terrain avec le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, de la zone industrielle de Oued Smar, où il a supervisé le lancement de la production et de la commercialisation des premiers lots de stylos à insuline".

« Le ministre a salué les efforts déployés par les laboratoires de Biocare Biotech pour relever le défi et approvisionner le marché national en stylos à insuline fabriqués localement, en soulignant que le ministère, dans le cadre de sa stratégie, a toujours œuvré à soutenir et accompagner les entrepreneurs dans la production de médicaments importants tels que l’insuline et les anticancéreux », ajoute la source.

Selon le ministère, BIOCARE BIOTECH est un laboratoire spécialisé dans la fabrication de produits biotechnologiques avec un schéma de production complet, y compris les médicaments de biotechnologie Biosimilaire et d’insuline analogue.